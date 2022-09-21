Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке

Встреча состоялась на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что генсек ООН и турецкий лидер поговорили о последствиях конфликта на Украине, дальнейших действиях по зерновой инициативе, обеспечении доступа зерна и удобрений из России на мировые рынки, сообщает RT.

Кроме того, Гутерриш и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, а также обсудили сотрудничество между ООН и Анкарой.

