Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

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Встреча состоялась на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что генсек ООН и турецкий лидер поговорили о последствиях конфликта на Украине, дальнейших действиях по зерновой инициативе, обеспечении доступа зерна и удобрений из России на мировые рынки, сообщает RT.

Кроме того, Гутерриш и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, а также обсудили сотрудничество между ООН и Анкарой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияООНГенассамблея ООН
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