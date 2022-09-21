Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.
Встреча состоялась на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что генсек ООН и турецкий лидер поговорили о последствиях конфликта на Украине, дальнейших действиях по зерновой инициативе, обеспечении доступа зерна и удобрений из России на мировые рынки, сообщает RT.
Кроме того, Гутерриш и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, а также обсудили сотрудничество между ООН и Анкарой.
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