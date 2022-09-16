Путин: Россия сможет вывозить свою продукцию через Турцию
Президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что российские экономические операторы получили сигнал о возможности вывоза продовольствия через Турцию.
«Наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером», - сказал Путин.
Продукция будет уходить в страны Азии, Латинской Америки, Африки, но российские экономические операторы готовы поставлять товары и в другие страны мира, используя турецкие коридоры.
В июле Россия, Украина и Турция подписали соглашения о создании коридора для вывоза зерна по Черному морю из портов Одессы, Черноморска и Южного. Цель – обеспечить пшеницей бедные страны. Позже стало известно, что Киев поставляет зерно в Европу. На Восточном экономическом форуме Путин заявил, что стоит задуматься об ограничении направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Этот вопрос он собирался обсудить с Эрдоганом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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