Грузовик врезался в ворота диппредставительства РФ в Дублине
Ирландская полиция бездействовала, во время того, как грузовик снес ворота диппредставительства России в Дублине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сейчас члены посольства требуют от властей обеспечить безопасность дипломатов и их семьи.
Ранее неизвестный протаранил ворота российского посольства в Дублине. Грузовик въехал в них задним ходом.
По данным корреспондента ТАСС, водитель грузовика задержан. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.
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