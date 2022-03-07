Грузовик врезался в ворота диппредставительства РФ в Дублине

Ирландская полиция бездействовала, во время того, как грузовик снес ворота диппредставительства России в Дублине. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что сейчас члены посольства требуют от властей обеспечить безопасность дипломатов и их семьи.

Ранее неизвестный протаранил ворота российского посольства в Дублине. Грузовик въехал в них задним ходом.

По данным корреспондента ТАСС, водитель грузовика задержан. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеИрландия
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