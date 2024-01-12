Грузия закупит у Польши средства ПВО

Оборонное ведомство Грузии подписал договор о покупке у Польше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают грузинские СМИ.

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В частности, подписано соглашение о покупке зенитно-ракетного комплекса с польской компанией MESKO S.A. Это сделано в рамках программы развития грузинской армии.

Также стороны обсудили дальнейшие планы сотрудничества, в том числе внедрение в Грузии современных вооружений стандарта НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Имедашвили
ТЕГИ:ПВОПольшаГрузия

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