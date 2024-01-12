Грузия закупит у Польши средства ПВО
12 января 202418:24
Оборонное ведомство Грузии подписал договор о покупке у Польше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают грузинские СМИ.
В частности, подписано соглашение о покупке зенитно-ракетного комплекса с польской компанией MESKO S.A. Это сделано в рамках программы развития грузинской армии.
Также стороны обсудили дальнейшие планы сотрудничества, в том числе внедрение в Грузии современных вооружений стандарта НАТО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ребенок получил травму на горнолыжном курорте в Челябинской области
- Экономист рекомендовал россиянам не брать валютные кредиты
- Вылов сардины иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период
- Иностранцам с судимостью хотят разрешить служить по контракту
- На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором присутствовали дети
- Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире
- В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
- Глава МИД Израиля напомнил Эрдогану об армянах и курдах
- В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
- Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru