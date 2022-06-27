Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией

Грузия временно закроет сухопутную границу с Россией из-за обильных дождей. Об этом сообщает Министерство финансов республики.

«Яндекс.Карты» отказались показывать границы государств

«Служба доходов министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" приостановлены все процедуры таможенного контроля», — цитирует заявление ТАСС.

По данным ведомства, из-за непогоды реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили ведущий к российской границе участок дороги международного значения.

Правительство России в мае отменило ограничения на выезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска, напоминает РИА ФАН. Меры были введены весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:РоссияГраницаГрузия
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