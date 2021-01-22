Грузия возобновит регулярное авиасообщение
Грузия возобновит регулярное авиасообщение с 1 февраля, приводит Sputnik слова министр экономики и устойчивого развития страны Натии Турнавы.
«Все авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы или новые компании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью», – сказала Турнава, добавив, что будут соблюдаться меры безопасности и медицинские протоколы.
Также власти страны намерены в ближайшее время упростить въезд туристов из ЕС, Израиля и стран Персидского залива, к лету будут принимать всех туристов.
Запрет на регулярные рейсы в Грузию действовал с середины марта прошлого год из-за пандемии коронавируса.
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