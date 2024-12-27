Грузия считает санкции США против Иванишвили наградой за защиту интересов страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал введение санкций США против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, назвав это «наградой за защиту национальных интересов».

По его словам, Иванишвили уже де-факто находился под санкциями, а их официальное введение не имеет особого значения. Кобахидзе подчеркнул, что США ранее использовали санкции для шантажа, но теперь у них не осталось рычагов давления на бизнесмена.

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Министерство финансов США внесло Бидзину Иванишвили в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) 27 декабря.

Санкции предусматривают запрет для всех физических и юридических лиц США на ведение дел с теми, кто попал в этот список, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА новости//Александр Имедашвили
ТЕГИ:СанкцииСШАГрузия

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