Иванишвили: Запад предлагал Грузии развязать войну с Россией
Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, заявил основатель, почетный председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом он рассказал в интервью телекомпании «Имеди».
По словам политика, высокопоставленный западный чиновник обратился с соответствующим предложением к бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Глава правительства задался вопросом, сколько дней боевых действий выдержала бы республика.
«Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня". Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Вас ведь три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесах"», — рассказал Иванишвили, добавив, что западные силы обещали помочь, чтобы Грузия «воевала оттуда».
По словам политика, такое отношение Запада к республике — реальность.
Кроме того, Иванишвили напомнил, что США и их партнеры заявляют о недопустимости конфликта НАТО с Россией. Поэтому союзники «оставили» Грузию, а также Украину.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает попытки открыть «второй фронт» против России на Кавказе и «разжечь костер» в отношениях Грузии, Абхазии и Южной Осетии, пишет 360.ru.
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