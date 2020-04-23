Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы

Грузия продлила введенные ранее ограничения на выполнение регулярных авиарейсов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство гражданской авиации страны.

Партия Зеленского решила трудоустроить Михаила Саакашвили

Ограничение будет действовать до 22 мая. Ранее срок ограничения был до 10 мая.

Решение было принято в связи с тем, что власти страны утвердили продление до 22 мая режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что срок ограничения может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГрузияСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры