Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы
22 апреля 202023:45
Грузия продлила введенные ранее ограничения на выполнение регулярных авиарейсов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство гражданской авиации страны.
Ограничение будет действовать до 22 мая. Ранее срок ограничения был до 10 мая.
Решение было принято в связи с тем, что власти страны утвердили продление до 22 мая режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что срок ограничения может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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22 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru