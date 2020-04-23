Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы

Ограничение будет действовать до 22 мая. Ранее срок ограничения был до 10 мая.

Решение было принято в связи с тем, что власти страны утвердили продление до 22 мая режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что срок ограничения может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

