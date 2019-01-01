Грузия будет субсидировать транзитные рейсы из России
24 июля22:24
Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России на сумму до 600 тысяч евро, передает «Интерфакс».
Средства выделят на стимулировании авиаперевозок из городов России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также обратно.
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией действует с 8 июля.
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ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:Грузия
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