Грузинский премьер заявил о намерении внести изменения в закон об иноагентах

При этом, подчеркнул грузинский политик, республика готова к сотрудничеству и обсуждениям со структурами Совета Европы по этому вопросу.

Ранее Конституционный суд Грузии отказался приостановить действие закона об иностранных агентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

