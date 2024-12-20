Грузинский премьер заявил о намерении внести изменения в закон об иноагентах
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы обсудить и планируют внести изменения в закон об иноагентах (закон «О прозрачности иностранного влияния»). Соответствующее заявление премьер-министр Грузии сделал в ходе брифинга, сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».
При этом, подчеркнул грузинский политик, республика готова к сотрудничеству и обсуждениям со структурами Совета Европы по этому вопросу.
Ранее Конституционный суд Грузии отказался приостановить действие закона об иностранных агентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru