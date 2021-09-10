Грузинский политик выбрал порносайт для избирательной рекламы

Грузинский политик Зураб Джапаридзе в своём Facebook заявил, что порносайты являются в тысячи раз более эффективными площадками для политической рекламы, нежели телевидение или баннеры на улице.

В подтверждении своих слов, перед выборами в органы местного самоуправления он разместил свои избирательные материалы на популярном порносайте и опубликовал в соцсетях соответствующую фотографию, на котором кроме него присутствует изображение одного из порноактеров.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказался от финансовой поддержки Евросоюза на сумму 75 миллионов евро, чтобы сократить внешний долг.

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Фото: twitter.com/caucasianknot
ТЕГИ:ПорнографияВыборыГрузия
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