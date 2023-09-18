Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению импичмента грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

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Сообщается, что соответствующий запрос был зарегистрирован в рамках действующего законодательства 14 сентября после регистрации конституционного представления. Дело рассмотрит пленум Конституционного суда, который в течение месяца представит парламенту заключение.

Ранее Зурабишвили заявила, что не намерена уходить с поста на фоне начала процедуры импичмента. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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