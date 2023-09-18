Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению импичмента грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.
Сообщается, что соответствующий запрос был зарегистрирован в рамках действующего законодательства 14 сентября после регистрации конституционного представления. Дело рассмотрит пленум Конституционного суда, который в течение месяца представит парламенту заключение.
Ранее Зурабишвили заявила, что не намерена уходить с поста на фоне начала процедуры импичмента. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
- Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
- Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
- Чехия запретила россиянам прилетать в республику
- В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
- Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке
- Названы инфекции, которые можно подцепить в салонах красоты
- Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях
- «Талибан» примет участие на форуме в Казани
- В России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru