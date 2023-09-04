Премьер-министр Грузии назвал начало импичмента президенту справедливым

Премьер-министр выразил сожаление по поводу того, что Зурабишвили «демонстративно нарушает закон». Гарибашвили указал на то, что «Грузинская мечта» должна быть защитником закона и подавать пример другим.

Напомним, президент Грузии выражает несогласие с текущим внешнеполитическим курсом грузинских властей и продолжает придерживаться антироссийских взглядов. Зурабишвили встречалась с представителями Евросоюза, несмотря на отсутствие согласия со стороны правительства Грузии. Данное нарушение грузинского законодательства и подтолкнуло правящую партию к началу импичмента.

Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе заявил, что двери для Грузии в Евросоюз в ближайшее десятилетие закрыты, несмотря на колоссальный прогресс Тбилиси в интеграции страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

