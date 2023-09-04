Премьер-министр Грузии назвал начало импичмента президенту справедливым
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал решение правящей партии «Грузинская мечта» начать импичмент грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили справедливым. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Премьер-министр выразил сожаление по поводу того, что Зурабишвили «демонстративно нарушает закон». Гарибашвили указал на то, что «Грузинская мечта» должна быть защитником закона и подавать пример другим.
Напомним, президент Грузии выражает несогласие с текущим внешнеполитическим курсом грузинских властей и продолжает придерживаться антироссийских взглядов. Зурабишвили встречалась с представителями Евросоюза, несмотря на отсутствие согласия со стороны правительства Грузии. Данное нарушение грузинского законодательства и подтолкнуло правящую партию к началу импичмента.
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе заявил, что двери для Грузии в Евросоюз в ближайшее десятилетие закрыты, несмотря на колоссальный прогресс Тбилиси в интеграции страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru