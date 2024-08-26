Грузинский банк «ТБС» возобновил получение переводов из РФ по «Золотой короне»

Отмечается, что проблема, появившаяся в субботу 24 августа, была устранена, система «Золотая корона» вновь появилась в приложении кредитной организации.

«Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка», - говорится в сообщении.

Ранее советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин заявил, что киргизский MBank мог принять решение об ограничении переводов через банки РФ в связи со стремлением ОАО КБ «Кыргызстан» снизить свои санкционные риски, пишут «Известия».

