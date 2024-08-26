Грузинский банк «ТБС» возобновил получение переводов из РФ по «Золотой короне»
Грузинский банк «ТБС» объявил о восстановлении получения денежных переводов из России в рамках системы «Золотая корона». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что проблема, появившаяся в субботу 24 августа, была устранена, система «Золотая корона» вновь появилась в приложении кредитной организации.
«Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка», - говорится в сообщении.
Ранее советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин заявил, что киргизский MBank мог принять решение об ограничении переводов через банки РФ в связи со стремлением ОАО КБ «Кыргызстан» снизить свои санкционные риски, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru