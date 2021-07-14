Грузинские СМИ потребовали отставки правительства

Грузинские телеканалы «ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула», «Кавкасия» потребовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и прекратили вещание на 24 часа, сообщил «Sputnik Грузия».

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Поводом к протесту стало избиение гомофобами журналистов в Тбилиси, которые освещали акцию 5 июля. Во результате этих событий скончался оператор «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава. Сейчас телеканалы транслируют на черном фоне имена 53 журналистов, которые пострадали на акции.

По версии участников акций протеста, именно заявление главы правительства о том, что он считает нецелесообразным проводить «Марш достоинства», стало причиной агрессии в адрес секс-меньшинств.

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Фото: twitter.com/caucasianknot
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