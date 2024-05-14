Грузинские депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах

Депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства устроили драку в парламенте Грузии во время рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Трансляцию заседания показывают грузинские телекомпании в прямом эфире.

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Сегодня депутаты в ходе пленарного заседания должны рассмотреть скандальный законопроект в третьем, окончательном чтении. В Тбилиси началась очередная акция протеста противников законопроекта.

Правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах в апреле нынешнего года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае принятия законопроекта об иноагентах наложит на него вето, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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