Грузинская патриархия осудила призыв Зурабишвили к школьникам выйти на митинги

Представители Грузинской православной церкви заявили, что задача главы государства — снижать уровень ненависти и поляризации общества во имя физического и психического здоровья подрастающего поколения.

Церковь также возмутил тот факт, что неизвестные агитируют в образовательных учреждениях школьников участвовать в митингах.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что за протестами в Грузии стоят представители оппозиционных партий Грузии, а также неправительственных организаций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

