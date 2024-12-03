Грузинская патриархия осудила призыв Зурабишвили к школьникам выйти на митинги

Патриархия Грузинской православной церкви назвала призыв грузинского лидера Саломе Зурабишвили к школьникам участвовать в антиправительственных шествиях крайне тревожным. Об этом представители патриархии заявили в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

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Представители Грузинской православной церкви заявили, что задача главы государства — снижать уровень ненависти и поляризации общества во имя физического и психического здоровья подрастающего поколения.

Церковь также возмутил тот факт, что неизвестные агитируют в образовательных учреждениях школьников участвовать в митингах.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что за протестами в Грузии стоят представители оппозиционных партий Грузии, а также неправительственных организаций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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