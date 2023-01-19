ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж
ФСБ возбудила уголовное дело против американского гражданина, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ "Шпионаж"», — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, американца подозревают в сборе «разведывательной информации по биологической тематике», направленной против безопасности России. Гражданину Соединенных Штатов может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.
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