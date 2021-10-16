Группировка ИГ взяла ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Об этом сообщает Agence France-Press со ссылкой на заявление группировки.
В ИГ подчеркнули, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях шиитской мечети.
Напомним, взрыв в религиозном сооружении прогремел в пятницу. По данным СМИ, нападение устроили три террориста-смертника, кроме того, один человек открыл стрельбу у мечети. Сообщалось о как минимум 41 погибшем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Группировка ИГ взяла ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
- Оверчук: Россия решает вопрос о признании своих вакцин от коронавируса в рамках ВОЗ
- В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
- На Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8
- ВМС США: Эсминец Chafee в Японском море не нарушал международное право
- ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID «МИР 19»
- В «Нафтогазе» рассказали о снижении суточного объема транзита газа через Украину
- Для подавления бунта в осетинской колонии привлекли новые силы
- Названа причина потери ориентации МКС
- Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru