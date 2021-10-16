Группировка ИГ взяла ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

В ИГ подчеркнули, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях шиитской мечети.

Напомним, взрыв в религиозном сооружении прогремел в пятницу. По данным СМИ, нападение устроили три террориста-смертника, кроме того, один человек открыл стрельбу у мечети. Сообщалось о как минимум 41 погибшем.

