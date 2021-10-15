Число погибших при взрыве мечети в Кандагаре возросло до 41

Число погибших при взрыве мечети в афганской провинции Кандагар возросло до 41 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

При первых новостях о взрыве сообщалось о семи погибших.

В мечети, где прогремел взрыв, люди собрались, чтобы почтить память 120 погибших при взрыве в провинции Кундуз неделей ранее.

Отмечается, что взрыв устроили три террориста-смертника, еще один открыл стрельбу возле мечети.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).



