Группа военных КНДР случайно пересекла межкорейскую границу

По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил республики, инцидент произошел 9 июня около 12:30 (06:30 мск). Почти 20 военнослужащих КНДР нарушили демаркационную линию в центре демилитаризованной зоны, южнокорейские силы с помощью аппаратуры объявили предупреждение и далее сделали предупредительные выстрелы. Северокорейские военные вернулись на свою территорию, признаков «необычного поведения» в их действиях не было, пишет 360.ru.

Официальный представитель комитета Ли Сон Чжун указал, что Сеул не считает пересечение линии военными КНДР намеренным. По его словам, в той местности растут кусты и густая трава, которые мешают замечать обозначающие демаркационную линию знаки.

