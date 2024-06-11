Группа военных КНДР случайно пересекла межкорейскую границу
Группа солдат из Северной Кореи случайно пересекла военную демаркационную линию и вернулась на территорию республики после предупредительных выстрелов. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи.
По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил республики, инцидент произошел 9 июня около 12:30 (06:30 мск). Почти 20 военнослужащих КНДР нарушили демаркационную линию в центре демилитаризованной зоны, южнокорейские силы с помощью аппаратуры объявили предупреждение и далее сделали предупредительные выстрелы. Северокорейские военные вернулись на свою территорию, признаков «необычного поведения» в их действиях не было, пишет 360.ru.
Официальный представитель комитета Ли Сон Чжун указал, что Сеул не считает пересечение линии военными КНДР намеренным. По его словам, в той местности растут кусты и густая трава, которые мешают замечать обозначающие демаркационную линию знаки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru