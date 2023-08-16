ГРУ: США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Азии

По его словам, Министерство обороны Соединенных Штатов готовится развернуть две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Отмечается, что наиболее вероятным местом размещения американского оружия является остров Ио в Японии. Костюков указал, что действия США и их союзников практически уничтожили систему стратегической стабильности в мире.

Как стало известно ранее, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

