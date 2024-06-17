Гросси: Сотрудничество с Россией в сфере ядерного порядка продолжится
Прочное сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет продолжаться. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси в интервью Известиям.
Как отметил глава МАГАТЭ, РФ — ведущая ядерная держава.
«Несмотря на все... трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей», — подчеркнул Гросси.
Директор агентства также указал, что российская госкорпорация «Росатом» является поставщиком атомной энергии номер один в мире и работает даже в государствах, которые ввели санкции в отношении России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна продолжает «очень активное сотрудничество» с МАГАТЭ и совместную работу по многим направлениям, напоминает Ura.ru.
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