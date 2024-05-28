Гросси и Лихачев признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС
Перезапуск Запорожской АЭС в настоящее время невозможно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, этот вопрос он обсудил на прошедших в Калининграде переговорах с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, который согласился с этим мнением .
«Перезапуск Запорожской АЭС в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным», — сказал Гросси.
Лихачев, в свою очередь, указал, что для первым условием для запуска является обеспечение безопасности станции.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ назовет виновных в атаке на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить такую информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru