Гриценко предположил, как Порошенко может избежать тюрьмы
Бывший украинский лидер Петр Порошенко может избежать тюремного заключения по делу о государственной измене не потому, что он не виновен, а из-за непрофессионализма или продажности правоохранительной, или судебной систем, заявил в эфире телеканала «Украина-24» экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.
«Я не уверен, что его посадят», — сказал он. Гриценко подчеркнул, что считает, что Порошенко «есть за что сажать». «Порошенко могут не посадить по двум причинам — из-за непрофессионализма или продажности следователей, прокуроров, судей и так далее, когда очевидные доказательства могут не так представить», — считает политик.
Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в страну станет спецоперацией против нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется на Украину 17 января. Экс-президент заявлял, что намерен принять участие в судебном заседании.
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