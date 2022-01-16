Гриценко предположил, как Порошенко может избежать тюрьмы

«Я не уверен, что его посадят», — сказал он. Гриценко подчеркнул, что считает, что Порошенко «есть за что сажать». «Порошенко могут не посадить по двум причинам — из-за непрофессионализма или продажности следователей, прокуроров, судей и так далее, когда очевидные доказательства могут не так представить», — считает политик.

Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в страну станет спецоперацией против нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется на Украину 17 января. Экс-президент заявлял, что намерен принять участие в судебном заседании.

