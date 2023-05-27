Греция и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза против России заблокировали Греция и Венгрия, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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Две европейские страны требуют провести тщательное расследование вводимых санкций. Будапешт и Афины хотят убедиться, что компании, представленные в обновленном санкционном списке, действительно имеют связи с Россией.

По данным издания, не покинувшие Россию венгерские и греческие компании вошли в список «спонсоров войны», составленный Украиной.

Ранее польская радиостанция Radio ZET сообщила, что россияне продолжают путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада в отношении РФ, при этом граждане России поменяли направления для туристических поездок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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