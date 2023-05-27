Греция и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

Две европейские страны требуют провести тщательное расследование вводимых санкций. Будапешт и Афины хотят убедиться, что компании, представленные в обновленном санкционном списке, действительно имеют связи с Россией.

По данным издания, не покинувшие Россию венгерские и греческие компании вошли в список «спонсоров войны», составленный Украиной.



Ранее польская радиостанция Radio ZET сообщила, что россияне продолжают путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада в отношении РФ, при этом граждане России поменяли направления для туристических поездок, передает «Радиоточка НСН».

