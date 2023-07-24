Грета Тунберг отделалась штрафом вместо тюрьмы за неповиновение полиции

Суд в Швеции постановил взыскать штраф с экологической активистки Греты Тунберг по обвинению в неповиновении полиции и нарушении правил проведения демонстрации в городе Мальмё. Как сообщает агентство France-Presse, размер штрафа определён в 1500 шведских крон (144 доллара США).

Кроме того, еще тысячу крон Тунберг обязана будет внести в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений. Таким образом, 20-летней экоактивистке удалось избежать полугодового лишения свободы – максимального наказания, предусмотренного данной статьёй.

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Обвинения относились к событиям середины июня, когда Тунберг вместе с группой активистов предприняла попытку заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё. Участники акции проигнорировали требование сотрудников правоохранительных органов покинуть расположение гавани.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей весной Хельсинский университет присвоил Тунберг степень почетного доктора теологии за её «смелость».

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ФОТО: соцсети / Greta Thunberg
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