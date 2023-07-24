Грета Тунберг отделалась штрафом вместо тюрьмы за неповиновение полиции

Суд в Швеции постановил взыскать штраф с экологической активистки Греты Тунберг по обвинению в неповиновении полиции и нарушении правил проведения демонстрации в городе Мальмё. Как сообщает агентство France-Presse, размер штрафа определён в 1500 шведских крон (144 доллара США).

Кроме того, еще тысячу крон Тунберг обязана будет внести в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений. Таким образом, 20-летней экоактивистке удалось избежать полугодового лишения свободы – максимального наказания, предусмотренного данной статьёй.