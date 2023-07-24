Грета Тунберг отделалась штрафом вместо тюрьмы за неповиновение полиции
Суд в Швеции постановил взыскать штраф с экологической активистки Греты Тунберг по обвинению в неповиновении полиции и нарушении правил проведения демонстрации в городе Мальмё. Как сообщает агентство France-Presse, размер штрафа определён в 1500 шведских крон (144 доллара США).
Кроме того, еще тысячу крон Тунберг обязана будет внести в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений. Таким образом, 20-летней экоактивистке удалось избежать полугодового лишения свободы – максимального наказания, предусмотренного данной статьёй.
Обвинения относились к событиям середины июня, когда Тунберг вместе с группой активистов предприняла попытку заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё. Участники акции проигнорировали требование сотрудников правоохранительных органов покинуть расположение гавани.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей весной Хельсинский университет присвоил Тунберг степень почетного доктора теологии за её «смелость».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru