Гренландия хочет взимать плату с проходящих через ее арктические воды судов

В пример он привел Россию, которая, по его словам, берет плату и сопровождает все суда, проходящие через российские арктические воды. «Мы сделаем то же самое», — заявил парламентарий.

Ранее в Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

