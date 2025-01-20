Гренландия хочет взимать плату с проходящих через ее арктические воды судов
20 января 202505:33
Гренландия хочет взимать плату с судов, которые проходят через ее арктические воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумута Куно Фенкера.
В пример он привел Россию, которая, по его словам, берет плату и сопровождает все суда, проходящие через российские арктические воды. «Мы сделаем то же самое», — заявил парламентарий.
Ранее в Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru