Греческая DEPA расплатилась за апрельские поставки газа

Газовая компания DEPA из Греции завершила расчеты с российским «Газпромом» за апрельские поставки природного газа, сообщает АМНА.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне газа для населения

Платеж совершен в евро.

«В продолжение сотрудничества с греческими властями, платеж был произведен в евро, в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом", и был полностью безопасным», — отметило агентство.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно никому ничего поставлять. «По деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — заключил он.

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ТЕГИ:ГазГреция
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