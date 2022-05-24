Греческая DEPA расплатилась за апрельские поставки газа
Газовая компания DEPA из Греции завершила расчеты с российским «Газпромом» за апрельские поставки природного газа, сообщает АМНА.
Платеж совершен в евро.
«В продолжение сотрудничества с греческими властями, платеж был произведен в евро, в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом", и был полностью безопасным», — отметило агентство.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно никому ничего поставлять. «По деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — заключил он.
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