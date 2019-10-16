Гражданку Великобритании обвинили в подготовке терактов в Лондоне
Гражданка Великобритании 36-летняя Сафия Амира Шейх подозревается в подготовке терактов в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда.
По данным следствия, Шейх примерно с середины августа по середину октября текущего года вела подготовку теракта в британской столице, в частности, контактировала с человеком, производящим взрывчатку, посещала планируемые для взрыва места, распространяла в сети публикации экстремистского характера.
Отмечается также, что Шейх выучила клятву для членства в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). На 1 ноября назначено заседание по ее делу в Центральным уголовном суде Лондона Олд-Бэйли.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении 39 терактов с начала текущего года.
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