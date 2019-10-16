В ФСБ сообщили о предотвращении 39 терактов в России

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал о предотвращении 39 терактов с начала текущего года. За этот же период времени уничтожены 32 террориста. Кроме того, задержано 679 экстремистов. При этом, по словам Бортникова, 22 из них удалось склонить к отказу от террористической деятельности, отмечает RT.

По информации главы ФСБ, раскрыты и ликвидированы 49 террористических ячеек, участники которых готовили атаки в разных регионах России. Ранее Бортников информировал, что с начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек.

