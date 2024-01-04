Гражданин Великобритании умер на борту летевшего в Лондон самолета
4 января 202416:34
Самолёт авиакомпании Pegasus, летевший из турецкого Измира в Лондон, совершил непредусмотренную посадку в аэропорту Софии.
В сообщении Болгарского национального радио говорится, что командир экипажа принял решение посадить лайнер после того, как на борту умер гражданин Великобритании.
Прочих подробностей инцидента не приводится.
Ранее самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Сургуте (ХМАО) из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru