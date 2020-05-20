Границу между США и Канадой могут открыть до 21 июня
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение границы между США и Канадой могут быть сняты до 21 июня текущего года. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Ранее во вторник стало известно, что стороны договорились продлить соглашение о закрытии границ до 21 июня.
По словам Трампа, обе страны успешно справляются с пандемией, что может стать поводом досрочного снятия ограничений. Американский лидер добавил, что вопрос будет обсуждаться властями Канады. По его словам, она будет быстро открыта в подходящий момент.
Напомним, канадско-американская граница закрылась 21 марта. После этого запрет на пересечение границы несколько раз продлевался.
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