Госсекретарь Ватикана: снятие запретов на удары по России приведет к эскалации

Планы НАТО по предоставлению Украине возможности применять западное вооружение против объектов на территории России вызывают тревогу и могут привести к эскалации. Об этом во время публичного мероприятия в Милане заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, сообщает Rainews24.

По его мнению, ситуация должна беспокоить каждого, кого заботит судьа мира. Паролин подчеркнул, что подобное решение может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать.

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Паролин также рассказал, что Ватикан продолжает работу в гуманитарной области, в частности, «в вопросе возвращения украинских детей на родину».

Госсекретарь отметил, что этот механизм был запущен после того, как в 2023 году посланник папы Римского Маттео Дзуппи посетил Москву и Киев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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