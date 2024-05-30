Госсекретарь Ватикана: снятие запретов на удары по России приведет к эскалации

Планы НАТО по предоставлению Украине возможности применять западное вооружение против объектов на территории России вызывают тревогу и могут привести к эскалации. Об этом во время публичного мероприятия в Милане заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, сообщает Rainews24.

По его мнению, ситуация должна беспокоить каждого, кого заботит судьа мира. Паролин подчеркнул, что подобное решение может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать.