Госпогранкомитет Белоруссии: Страны НАТО наращивают группировку на границе

Страны НАТО продолжают увеличивать свою военную группировку у границ Белоруссии. Об этом во время YouTube-стрима проекта «Минск-Москва» заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По его словам, белорусские пограничники продолжают наблюдать за увеличением военной группировки НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, включая Латвию, Литву и Польшу.