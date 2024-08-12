Госпогранкомитет Белоруссии: Страны НАТО наращивают группировку на границе
Страны НАТО продолжают увеличивать свою военную группировку у границ Белоруссии. Об этом во время YouTube-стрима проекта «Минск-Москва» заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По его словам, белорусские пограничники продолжают наблюдать за увеличением военной группировки НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, включая Латвию, Литву и Польшу.
Он добавил, что это наращивание происходит в контексте многочисленных учений и манёвров, проводимых Североатлантическим альянсом на этих территориях.
Бычковский также рассказал, что пограничные службы соседних стран ЕС осуществляют охрану границы с Белоруссией в усиленном режиме, привлекая армейские и специализированные подразделения, а также полицию, передает «Радиоточка НСН».
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