Госпогранкомитет Белоруссии: Страны НАТО наращивают группировку на границе

Страны НАТО продолжают увеличивать свою военную группировку у границ Белоруссии. Об этом во время YouTube-стрима проекта «Минск-Москва» заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По его словам, белорусские пограничники продолжают наблюдать за увеличением военной группировки НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, включая Латвию, Литву и Польшу.

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Он добавил, что это наращивание происходит в контексте многочисленных учений и манёвров, проводимых Североатлантическим альянсом на этих территориях.

Бычковский также рассказал, что пограничные службы соседних стран ЕС осуществляют охрану границы с Белоруссией в усиленном режиме, привлекая армейские и специализированные подразделения, а также полицию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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