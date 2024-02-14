Госдума: Европа устала кормить военную машину Украины
Обнародованы данные доклада «Мюнхенский индекс безопасности – 2024», в котором говорится, что жители стран Европы больше не хотят кормить военную машину Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.
По его словам, европейцы столкнулись с ростом цен и падением уровня жизни, а также боятся наплыва мигрантов. «Согласно исследованию, жители Италии, Франции и Германии гораздо больше боятся массового наплыва мигрантов из-за войны или изменений климата, а также радикального исламского терроризма, нежели потенциальной "российской угрозы"», – заявил парламентарий.
В докладе год назад конфликт на Украине страны G7 назвали наибольшей угрозой собственной безопасности. Однако в настоящее время скачки инфляции, рост цен и падение уровня жизни из-за санкций в отношении России заставляют их сменить угол зрения, отметил политик.
Как стало известно ранее, в США продолжают утверждать о важности поддержки Украины, настойчиво призывая партнеров нарастить экономическую помощь Киеву, а в Европе уже готовятся защищать свои интересы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru