Обнародованы данные доклада «Мюнхенский индекс безопасности – 2024», в котором говорится, что жители стран Европы больше не хотят кормить военную машину Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

По его словам, европейцы столкнулись с ростом цен и падением уровня жизни, а также боятся наплыва мигрантов. «Согласно исследованию, жители Италии, Франции и Германии гораздо больше боятся массового наплыва мигрантов из-за войны или изменений климата, а также радикального исламского терроризма, нежели потенциальной "российской угрозы"», – заявил парламентарий.

В докладе год назад конфликт на Украине страны G7 назвали наибольшей угрозой собственной безопасности. Однако в настоящее время скачки инфляции, рост цен и падение уровня жизни из-за санкций в отношении России заставляют их сменить угол зрения, отметил политик.

Как стало известно ранее, в США продолжают утверждать о важности поддержки Украины, настойчиво призывая партнеров нарастить экономическую помощь Киеву, а в Европе уже готовятся защищать свои интересы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

