Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов

Государственный долг Соединенных Штатов обновил рекорд, превысив 33 триллиона долларов, сообщает Министерство финансов.

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В настоящее время объем госдолга составляет 33,044 триллиона долларов. Объем госдолга впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов в июне.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта. В Белом доме отмечали, что решение не отразится на финансовой помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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