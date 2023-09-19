Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов
19 сентября 202305:20
Государственный долг Соединенных Штатов обновил рекорд, превысив 33 триллиона долларов, сообщает Министерство финансов.
В настоящее время объем госдолга составляет 33,044 триллиона долларов. Объем госдолга впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов в июне.
В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта. В Белом доме отмечали, что решение не отразится на финансовой помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru