Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до АА+, сообщает организация.
Ранее показатель был на уровне ААА. По словам экспертов, по рейтингу установлен стабильный прогноз.
Понижение рейтинга объясняется тем, что в США в следующие три года ожидается ухудшение фискальной ситуации, прогнозируется увеличение государственного долга.
Как заявила представитель администрации США Карин Жан-Пьер, Белый дом не согласен с понижением рейтинга США. По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели.
Жан-Пьер отметила, что угрозой для американской экономики остается «экстремизм со стороны республиканских чиновников». По ее словам, они мешают экономическим инициативам главы государства Джо Байдена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru