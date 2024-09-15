Госдепартамент опроверг наличие плана по убийству Мадуро
Соединенные Штаты отрицают наличие планов по ликвидации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Собеседник агентства назвал ложными информацию о планах Центрального разведывательного управления убить Мадуро. Представитель ведомства добавил, что США поддерживают разрешение политического кризиса в Венесуэле «демократическим путем».
Накануне министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании трех иностранцев, которые планировали ликвидировать Мадуро. Предположительно, в составе группы находился американский морпех.
Ранее Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда обратиться с просьбой о выдаче ордера на арест Мадуро, напоминает «Радиоточка НСН».
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