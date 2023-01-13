Госдеп заявил, что власти США обеспокоены активностью группы «Вагнер»
Власти Соединенных Штатов обеспокоены работой российской группы «Вагнер», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле.
По его словам, Вашингтон начал работу по нейтрализации ее деятельности. Кроме того, американские власти знают о вербовке «Вагнером» солдат в Сербии и других странах мира. «Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — отметил Шолле.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявления Белого дома о поставках оружия из КНДР для ЧВК. Об этом сообщает пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд».
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