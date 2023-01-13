Госдеп заявил, что власти США обеспокоены активностью группы «Вагнер»

Власти Соединенных Штатов обеспокоены работой российской группы «Вагнер», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле.

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По его словам, Вашингтон начал работу по нейтрализации ее деятельности. Кроме того, американские власти знают о вербовке «Вагнером» солдат в Сербии и других странах мира. «Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — отметил Шолле.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявления Белого дома о поставках оружия из КНДР для ЧВК. Об этом сообщает пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:НаемникиСШАЧВК
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