Госдеп заявил, что власти США обеспокоены активностью группы «Вагнер»

По его словам, Вашингтон начал работу по нейтрализации ее деятельности. Кроме того, американские власти знают о вербовке «Вагнером» солдат в Сербии и других странах мира. «Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — отметил Шолле.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявления Белого дома о поставках оружия из КНДР для ЧВК. Об этом сообщает пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд».

