Госдеп США запретил вывешивать на своих представительствах флаги ЛГБТ

Таким образом, под запрет попали флаги международного общественного движения ЛГБТ (запрещено в России и признано экстремистским), а также движения Black Lives Matter, установленные на зданиях правительства США при экс-главе государства Джо Байдене.

За нарушение указа полагаются дисциплинарные взыскания, вплоть до расторжения контракта и увольнения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании в США только двух гендеров — мужского и женского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

