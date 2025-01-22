Госдеп США запретил вывешивать на своих представительствах флаги ЛГБТ
Госдеп США запретил представительствам за рубежом и внутри страны вывешивать любые флагы, кроме государственного. Соответствующий указ подписал глава ведомства Марк Рубио, сообщил портал Washington Free Beacon.
Таким образом, под запрет попали флаги международного общественного движения ЛГБТ (запрещено в России и признано экстремистским), а также движения Black Lives Matter, установленные на зданиях правительства США при экс-главе государства Джо Байдене.
За нарушение указа полагаются дисциплинарные взыскания, вплоть до расторжения контракта и увольнения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании в США только двух гендеров — мужского и женского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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