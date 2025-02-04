Госдеп США сделал исключения в приостановке зарубежной помощи

Государственный департамент США расширил исключения из режима приостановки зарубежной помощи, возобновив значительную часть таких программ. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Госдепартамент ранее приостановил большинство программ зарубежной помощи на 90 дней, чтобы провести их пересмотр. Однако теперь разрешено предоставление жизненно важной гуманитарной помощи, включая лекарства, медицинские услуги, продовольствие, жилье и поддержку в обеспечении средств к существованию.

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При этом исключения не распространяются на деятельность, связанную с абортами, конференциями по планированию семьи, административными расходами, гендерными программами или идеологической программой DEI (многообразия, равенства и инклюзивности), трансгендерными операциями, либо на другую помощь, не связанную со спасением жизни.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи на 90 дней. В ответ на критику и необходимость обеспечения гуманитарной помощи Госдепартамент США скорректировал свою политику, позволив продолжить жизненно важные программы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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