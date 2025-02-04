Госдеп США сделал исключения в приостановке зарубежной помощи

При этом исключения не распространяются на деятельность, связанную с абортами, конференциями по планированию семьи, административными расходами, гендерными программами или идеологической программой DEI (многообразия, равенства и инклюзивности), трансгендерными операциями, либо на другую помощь, не связанную со спасением жизни.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи на 90 дней. В ответ на критику и необходимость обеспечения гуманитарной помощи Госдепартамент США скорректировал свою политику, позволив продолжить жизненно важные программы, передает «Радиоточка НСН».

