Марко Рубио стал новым исполняющим обязанности директора USAID

Дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области Взрывное устройство при покушении на Саркисяна в «Алых парусах» привели в действие дистанционно Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и Трампа Тысячи нелегальных интернет-проводов выявлено на опорах ЛЭП в Москве Повышенная готовность введена в Новгородской области из-за непогоды