Марко Рубио стал новым исполняющим обязанности директора USAID
Новым исполняющим обязанности директора агентства США по международному развитию USAID стал госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил телеканал CNN.
Напомним, одним из ключевых направлений работы федерального органа были антирроссийские проекты.
О его ликвидации заявил предприниматель Илон Маск. По словам американского лидера Дональда Трампа, USAID «заведовала кучка полоумных радикалов».
Ранее американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст сообщила об угрозах со стороны USAID при ее попытках узнать, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков США на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году подорожают на 25%
- Трамп подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека
- В Швеции исключили диверсию при повреждении кабеля связи
- Мишустин уволил замглавы Минэнерго Мочальникова
- Путин снял с должности замминистра юстиции Вуколова
- В России одобрили механизм конфискации зарубежных активов
- Саперы завершили работу на месте взрыва в ЖК «Алые паруса»
- Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области
- Рютте заявил о секретной тактике НАТО по переговорам с Россией
- Сергей Маковецкий сыграет Брежнева в сериале «Дорогой Вилли»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru