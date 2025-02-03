Марко Рубио стал новым исполняющим обязанности директора USAID

Новым исполняющим обязанности директора агентства США по международному развитию USAID стал госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил телеканал CNN.

Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID

Напомним, одним из ключевых направлений работы федерального органа были антирроссийские проекты.

О его ликвидации заявил предприниматель Илон Маск. По словам американского лидера Дональда Трампа, USAID «заведовала кучка полоумных радикалов».

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст сообщила об угрозах со стороны USAID при ее попытках узнать, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков США на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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