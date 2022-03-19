Госдеп США разочарован визитом Асада в ОАЭ
Государственный департамент США выразил «глубокое разочарование» визитом президента Сирии Башара Асада в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Ранее Асад совершил первую с 2011 года поездку в регион Персидского залива. Президент посетил Дубай и Абу-Даби.
«Мы глубоко разочарованы и обеспокоены этой явной попыткой легитимизировать Башара Асада», — заявил Прайс.
Представитель Госдепа призвал другие страны при рассмотрении возможности взаимодействия учитывать якобы антинародную внутреннюю политику Сирии в последнее десятилетие.
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