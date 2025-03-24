Трамп заявил о переговорах по территориям и линии разграничения на Украине

США обсуждают ряд ключевых вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине, включая возможные территориальные изменения, линии демаркации и контроль над энергетической инфраструктурой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, состоявшемся в понедельник в Белом доме.

По его словам, в числе рассматриваемых тем находится вопрос о праве собственности на крупную атомную электростанцию.

Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной

Трамп отметил, что в ряде предложений фигурирует идея о передаче управления этим объектом американской стороне. При этом глава государства не уточнил, какая именно АЭС имеется в виду.

Американская администрация ранее подчеркивала необходимость дипломатического подхода к разрешению украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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