Трамп заявил о переговорах по территориям и линии разграничения на Украине

США обсуждают ряд ключевых вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине, включая возможные территориальные изменения, линии демаркации и контроль над энергетической инфраструктурой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, состоявшемся в понедельник в Белом доме.

По его словам, в числе рассматриваемых тем находится вопрос о праве собственности на крупную атомную электростанцию.