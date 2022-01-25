Госдеп: США не станут уступать России в вопросах безопасности

Американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности, сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов. «Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, США проведут тщательные консультации с партнерами, включая Украину.

Поставки странами НАТО вооружения Киеву говорит о подготовке Украины к войне. Такое мнение высказал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, также сигналом к этому служат планы Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева.

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