Госдеп: США не станут уступать России в вопросах безопасности
Американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности, сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов. «Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, США проведут тщательные консультации с партнерами, включая Украину.
Поставки странами НАТО вооружения Киеву говорит о подготовке Украины к войне. Такое мнение высказал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, также сигналом к этому служат планы Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева.
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