Госдеп: США не станут уступать России в вопросах безопасности

По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов. «Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, США проведут тщательные консультации с партнерами, включая Украину.

Поставки странами НАТО вооружения Киеву говорит о подготовке Украины к войне. Такое мнение высказал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, также сигналом к этому служат планы Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева.

