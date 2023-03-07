Госдеп: США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке

Власти Соединенных Штатов не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

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По его словам, возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не обсуждается. В повестке – «репрессии властей Ирана против собственного народа, поставки беспилотников России и удерживаемые в Иране американские граждане».

Ранее Германия, Франция, Британия заявляли о том, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя «далеко за рамки» того, что можно оправдать «гражданскими соображениями».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранСША
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