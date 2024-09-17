СМИ: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» оказались из новой партии

Пейджеры, взорвавшиеся у членов ливанской группировки «Хезболла», оказались из недавно полученной партии устройств, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.ТNри источника в службах безопасности рассказали Reuters, что «Хезболла» получила эти устройства в последние месяцы.

Представитель группировки пояснил, что пейджеры были у «сотен боевиков» и предположил, что вредоносное ПО могло стать причиной их перегрева и последующих взрывов. Некоторые владельцы почувствовали, что устройства начали нагреваться, и успели от них избавиться до взрыва.

Минздрав Ливана заявил, что при детонации пейджеров погибли восемь человек

Взрывы в Ливане прозвучали около 15:30. По последним данным местного Минздрава, пострадали не менее 2750 человек. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли.

Источники Al Hadath сообщали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывБейрут Ливан

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