СМИ: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» оказались из новой партии

Пейджеры, взорвавшиеся у членов ливанской группировки «Хезболла», оказались из недавно полученной партии устройств, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.ТNри источника в службах безопасности рассказали Reuters, что «Хезболла» получила эти устройства в последние месяцы.

Представитель группировки пояснил, что пейджеры были у «сотен боевиков» и предположил, что вредоносное ПО могло стать причиной их перегрева и последующих взрывов. Некоторые владельцы почувствовали, что устройства начали нагреваться, и успели от них избавиться до взрыва.