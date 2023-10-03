Госдеп сообщил о частичном отводе сербских сил от Косова
Сербия частично отвела свои силы от административной границы с Косовом, сообщил в ходе брифинга заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель. Об этом пишет ТАСС.
Представитель ведомства напомнил, что США фиксировали сосредоточение у административной границы края сербских механизированных бригад, танков и артиллерии.
«Мы отмечаем отвод части сил и снаряжения от границы с Косовом с 29 сентября и ожидаем, что Сербия продолжит шаги по деэскалации и отвод сил», - заявил Патель.
На прошлой неделе представители США встречались с сербским руководством. В понедельник, 2 октября, президент республики Александр Вучич заявил, что причин для повышения боеготовности армии страны не было.
Совет НАТО 29 сентября разрешил использование в Косове дополнительных подразделений в рамках контингента Сил НАТО для Косова (KFOR), передает «Радиоточка НСН».
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